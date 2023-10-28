Наближається ускладнення погодних умов: прогнозується сильний вітер!

За даними синоптиків, сьогодні пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, а вночі 25 м/с. Під час негоди можуть падати дерева, гілки, ненадійно закріплені паркани та дахи з будинків. Тож, будьте максимально обережними та уважними, просять працівники поліції.

Працівники поліції здійснюватимуть контроль за дорожньою обстановкою на автошляхах області та контролюватимуть роботу підрядних організацій, щодо належного утримання автомобільних доріг.

Звертаємось до водіїв, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкісний режим та, завчасно, плануйте безпечний маршрут на час негоди. За можливості, рекомендуємо утриматися від поїздок на далекі відстані.

Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду та потребує допомоги, не залишайтесян осторонь. У разі потреби телефонуйте на лінію «102».

Будьте уважні за кермом, зважайте на погодні умови та керуйте відповідально.