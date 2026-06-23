На війні загинув молодий захисник Олександр Попілевич з Тернопільщини

Кременецька громада знову зазнала важкої втрати, повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

22 червня 2026 року загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, офіцер відділення забезпечення безпеки іноземних делегацій військової частини ****, лейтенант ПОПІЛЕВИЧ Олександр Сергійович, 1999 року народження.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всім, хто знав Олександра. Розділяємо біль непоправної втрати разом із його родиною.

Вічна пам’ять Захиснику України, який віддав своє життя за свободу, незалежність та мирне майбутнє нашої держави. 🕯️🇺🇦