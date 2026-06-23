Трагічно загинув футболіст з Тернопільщини

22 червня трагічно загинув Юрій Агузаров, гравець футбольної команди “Юність” (Пилипче) з Борщівщини, котра бере участь у чемпіонаті Чортківського району, повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.

– Наша команда зазнала непоправної втрати. Страшна звістка сколихнула ФК «Юність» (Пилипче) — трагічно загинув наш гравець Юрій Агузаров. Юрій був не просто частиною команди на футбольному полі, він був надійним другом, щирою людиною та невіддільною частиною нашої великої спортивної родини. Важко підібрати слова, які б могли загоїти цю рану в наших серцях. Увесь колектив, гравці та вболівальники висловлюють найглибші співчуття родині Юрія. Ми сумуємо разом з вами у цей важкий час. Спочивай з миром, Юро. Ти назавжди в нашій пам’яті та в кожній наступній грі, – йдеться в повідомленні команди “Юність” (Пилипче).

Юрій Агузаров останніми роками виступав за футбольні команди “Рідна Борщівщина”, ФК “Борщів”, “Юність” (Пилипче), “Динамо” (Красівка) та ФК “Біла”.

Асоціація футболу Тернопільщини, Асоціація футболу Чортківського району та ФК Юність” (Пилипче) висловлюють щирі та найглибші співчуття рідним та близьким Юрія з приводу непоправної втрати. Важко знайти слова розради, коли йде з життя така чудова людина та спортсмен. Розділяємо біль та смуток. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в серцях вболівальників та в історії спорту Тернопільщини.