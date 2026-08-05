У справі вбивства випускниці у Вишнівці поставлено крапку: апеляцію захисту відхилили

15 років ув’язнення за вбивство 17-річної випускниці у Вишнівці: апеляційний суд залишив вирок без змін

Апеляційний суд 5 серпня залишив без змін вирок жителю Кременецького району, засудженому до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство та сексуальне насильство стосовно 17-річної випускниці.

Суд погодився з доводами прокурорів Тернопільської обласної прокуратури та відхилив апеляційні скарги сторони захисту, яка просила пом’якшити призначене покарання.

Трагедія сталася у 2017 році в селищі Вишнівець. Після випускного вечора 17-річна дівчина не повернулася додому. Наступного ранку її тіло з ознаками насильницької смерті виявили неподалік від навчального закладу.

Під час судового розгляду прокурори надали докази, які підтвердили причетність засудженого до умисного вбивства та сексуального насильства.

У лютому 2026 року суд першої інстанції визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 115 та ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України й призначив йому 15 років позбавлення волі. Оскільки на момент вчинення злочинів він був неповнолітнім, це максимальний строк покарання, передбачений законом.

Групу прокурорів у кримінальному провадженні очолював керівник Тернопільської обласної прокуратури Віталій Панченко, який підтримував публічне обвинувачення в судах першої та апеляційної інстанцій.

«Понад вісім років прокурори послідовно доводили вину обвинуваченого у вбивстві та сексуальному насильстві стосовно 17-річної дівчини. Під час апеляційного розгляду ми спростували доводи захисту щодо пом’якшення покарання та обґрунтували законність вироку. Рішення апеляційного суду підтвердило достатність доказів сторони обвинувачення і обґрунтованість призначеного покарання», — зазначив керівник Тернопільської обласної прокуратури Віталій Панченко.

Вирок набрав законної сили.