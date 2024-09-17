00:09 | 18.09.2024
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Новини Тернополя 

Ті, хто першими приходить на допомогу: сьогодні професійне свято всіх рятувальників України

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Справжні супергерої у костюмах ДСНС, які ризикують собою заради допомоги іншим. Янголи-охоронці, які не мають крил, але на межі людських можливостей творять дива порятунку.
Янголи-охоронці не мають крил, але завжди поруч, коли потрібна допомога.
▫️Янголи-охоронці не творять дива, але кожен врятований вважає дивом зустріч з ними.
▫️Янголи-охоронці не народилися супергероями, але стали ними заради нас.
▫️Щодня віч-на-віч з небезпекою та ризиком.
▫️Вони рятують, оберігають та надихають своєю сміливістю і людяністю.
▫️Янголи-охоронці в уніформі з написом ДСНС
 
Герої без зброї, дякуємо за відважність і сміливість!

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