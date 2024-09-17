Янголи-охоронці не мають крил, але завжди поруч, коли потрібна допомога.

Янголи-охоронці не творять дива, але кожен врятований вважає дивом зустріч з ними.

Янголи-охоронці не народилися супергероями, але стали ними заради нас.

Щодня віч-на-віч з небезпекою та ризиком.

Вони рятують, оберігають та надихають своєю сміливістю і людяністю.