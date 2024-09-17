Ті, хто першими приходить на допомогу: сьогодні професійне свято всіх рятувальників України
Справжні супергерої у костюмах ДСНС, які ризикують собою заради допомоги іншим. Янголи-охоронці, які не мають крил, але на межі людських можливостей творять дива порятунку.
Янголи-охоронці не мають крил, але завжди поруч, коли потрібна допомога.
Янголи-охоронці не творять дива, але кожен врятований вважає дивом зустріч з ними.
Янголи-охоронці не народилися супергероями, але стали ними заради нас.
Щодня віч-на-віч з небезпекою та ризиком.
Вони рятують, оберігають та надихають своєю сміливістю і людяністю.
Янголи-охоронці в уніформі з написом ДСНС
Герої без зброї, дякуємо за відважність і сміливість!