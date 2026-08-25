У Тернополі започатковують традицію вшанування Героїв у кожному дворі

У Тернополі 29 серпня, у День пам’яті захисників України, започаткують нову традицію — вшановувати полеглих Героїв у кожному дворі міста.

Про це повідомив Тернопільський міський голова Сергій Надал. Ініціативу започатковує Тернопільський Центр підтримки ветеранів та родин Героїв.

Міський голова закликав тернополян 29 серпня о 8:50 вийти у свої двори, разом зупинитися на хвилину мовчання та спільною молитвою згадати захисників, які боролися за Україну та віддали за неї життя.

До символічної акції можна долучитися по-своєму: запалити свічку, принести квіти чи соняхи, взяти із собою український прапор.

«У кожного може бути своя “Мить пам’яті”, але пам’ять у цей день має об’єднати всіх нас», — зазначив Сергій Надал.

Організатори закликають зробити так, щоб 29 серпня у кожному дворі Тернополя панували тиша, молитва та вдячність за тих, хто віддав життя за Україну.

Пам’ятаємо Героїв. Дякуємо тим, хто продовжує захищати Україну.