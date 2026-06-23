Реставратори відновили унікальні археологічні предмети XVIII століття з Кременеччини

У Національному науково-дослідному реставраційному центрі України завершили реставрацію групи археологічних предметів, що походять із території Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

Роботи проводилися у другому кварталі 2026 року у науково-дослідному відділі реставрації творів з металу. До опрацювання потрапили натільні медальйони, хрести, розп’яття та фрагменти церковних предметів XVIII століття, знайдені ще у 1990-х роках під час ремонтних робіт у крипті костелу Святого Ігнатія Лойоли, зруйнованого в радянський період.

Складний стан збереження

Артефакти перебували у вкрай складному стані: поверхня була вкрита щільними продуктами корозії та мінералізації, змішаними із залишками ґрунту й органіки. Це ускладнювало ідентифікацію зображень і конструктивних деталей.

У процесі дослідження встановлено, що більшість предметів виготовлені зі сплавів на основі міді (бронза, латунь), частина — зі срібла та свинцю. Окремі елементи мали позолоту, а також дерев’яну основу з ебенового дерева.

Серед сюжетів, що вдалося ідентифікувати, — зображення святих Ігнатія Лойоли, Богородиці, Ісуса Христа, святого Йосипа, святого Домініка, сцени розп’яття та інші релігійні композиції.

Методика реставрації

Для відновлення застосовувався метод пошарового сухого розчищення під мікроскопом. Реставратори використовували спеціально виготовлені мікроінструменти, а вся робота проводилася при збільшенні до 30 разів із боковим освітленням, що дозволяло точно виявляти рельєфні деталі.

Найскладнішими були предмети з частково або повністю мінералізованою металевою основою. Для їх обробки використовували комбіновані методи механічного та хімічного очищення.

Окремо виконували реставрацію срібного розп’яття на дерев’яному хресті: здійснено демонтаж металевих елементів, очищення, стабілізацію, склеювання фрагментів і відновлення втраченої ділянки деревини.

Результати роботи

У результаті реставрації вдалося повністю або частково розкрити 27 медальйонів, значна частина яких містить зображення святого Ігнатія Лойоли. Також зафіксовано низку інших релігійних сюжетів та композицій.

Крім того, серед фрагментів виявлено деталі, які, ймовірно, належать до позолоченого розп’яття.

Фахівці зазначають, що проведені роботи дозволили відкрити значний обсяг прихованої інформації та створити основу для подальших наукових досліджень і атрибуції предметів.