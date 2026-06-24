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Гордість Тернополя: учениця школи №24 показала блискучий результат на НМТ

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Випускниця Тернопільської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №24 Лідія Гладун продемонструвала блискучі результати на Національному мультипредметному тесті, повідомляють в навчальному закладі.

Учениця 11-І класу отримала максимальні 200 балів одразу з двох предметів — англійської мови та історії України. Такий результат став свідченням її наполегливої праці, відповідального ставлення до навчання та високого рівня підготовки.

У навчальному закладі зазначають, що успіх випускниці є також результатом професійної роботи педагогів, які допомагали учениці на шляху до високих досягнень.

Колектив школи привітав Лідію з визначним досягненням та побажав їй подальших успіхів, нових перемог і впевненого кроку до омріяної професії.

«Нехай цей результат стане лише першим кроком до великих звершень», — побажали випускниці у школі.

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