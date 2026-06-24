У квартирі була 10-річна дитина: подробиці ранкової пожежі в Тернополі

У Тернополі вранці 24 червня сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхового будинку на проспекті Злуки. Через сильне задимлення рятувальникам довелося евакуювати мешканців будинку.

Повідомлення про загоряння надійшло до Служби порятунку о 07:41. Пожежа виникла в квартирі на восьмому поверсі.

Прибувши на місце події, рятувальники виявили густий дим у під’їзді та розпочали евакуацію людей. Загалом із будинку вивели 20 мешканців.

На момент пожежі в квартирі перебувала 10-річна дитина. На щастя, вона встигла самостійно залишити помешкання ще до прибуття підрозділів ДСНС.

Вогонь охопив одну з кімнат квартири. Уже о 08:07 надзвичайники локалізували пожежу, а через дві хвилини — о 08:09 — повністю її ліквідували. Завдяки оперативним діям вдалося не допустити поширення полум’я на сусідні квартири.

До ліквідації пожежі залучали 9 рятувальників та 3 одиниці спеціальної техніки.

На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.