Із 29 червня у Тернополі на шляхопроводі на вул. Бродівській буде частково перекрито рух транспорту

З понеділка, 29 червня, у Тернополі буде частково перекрито рух транспорту на шляхопроводі через залізничну колію на вулиці Бродівській. Відповідне рішення прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради.

Обмеження руху пов’язане з проведенням поточного ремонту шляхопроводу через залізничну колію на вул. Бродівській. Роботи спрямовані на покращення технічного стану споруди та забезпечення безпечного руху транспорту.

За попередніми планами, часткове перекриття діятиме до 20 серпня 2026 року. На період проведення ремонтних робіт водіїв просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів та бути уважними до встановлених тимчасових дорожніх знаків.