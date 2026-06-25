У Тернополі викрили серію крадіжок із автоматів питної води

Оперативники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції встановили особу чоловіка, причетного до серії крадіжок коштів із торгових автоматів питної води у Тернополі.

Як повідомили у поліції, до правоохоронців надходили звернення від підприємців про зникнення грошей із водоматів у різних мікрорайонах міста. Невідомий у нічний час пошкоджував купюроприймачі та викрадав готівку.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочинів причетний раніше судимий 23-річний житель одного із сіл Тернопільського району.

Правоохоронці задокументували його причетність щонайменше до трьох епізодів крадіжок. Загальна сума завданих збитків становить близько 14 тисяч гривень.

Слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Оперативні заходи тривають — правоохоронці перевіряють його причетність до інших подібних злочинів.