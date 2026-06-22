Розстріляв чоловіка в авто та намагався втекти з України: тернопільський суд виніс вирок кілеру

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним чоловіка, який на замовлення намагався вбити мешканця Тернопільщини. За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Як встановило слідство та доведено в суді, найманець діяв на замовлення осіб із Черкаської області. За грошову винагороду він ретельно готувався до злочину: придбав автомобіль для прихованого спостереження та протягом тривалого часу стежив за майбутньою жертвою.

Замах стався 19 квітня 2024 року в селі Підгороднє. Обвинувачений прибув до місця проживання потерпілого та здійснив кілька пострілів через скло передніх пасажирських дверей автомобіля, в якому перебував чоловік. Для нападу він використав короткоствольну нарізну вогнепальну зброю із саморобним глушником.

Попри отримані поранення, потерпілий вижив. Його врятували завдяки оперативно наданій медичній допомозі та швидкій госпіталізації.

Після скоєння злочину нападник утік із місця події та переховувався на території Черкаської області. Правоохоронці затримали його поблизу Умані. За даними слідства, на той момент чоловік готувався незаконно залишити територію України поза офіційними пунктами пропуску.

Суд визнав його винним у замаху на умисне вбивство на замовлення з корисливих мотивів, а також у незаконному зберіганні вогнепальної зброї. За сукупністю злочинів йому призначено остаточне покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений у встановленому законом порядку.