Дзвінок від «банку» коштував тернополянину 70 тисяч гривень

Черговою жертвою телефонних шахраїв став житель Тернополя. Чоловік повірив незнайомцю, який представився працівником банку, та втратив 70 тисяч гривень.



До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся житель обласного центру 1981 року народження. Зі слів заявника, йому зателефонував невідомий чоловік, який представився старшим менеджером банку.



Під приводом проведення банківських операцій та нібито збереження коштів співрозмовник переконав потерпілого терміново переказати гроші на вказаний рахунок.



Довірившись незнайомцю, тернополянин перерахував 70 тисяч гривень зі свого банківського рахунку. Лише згодом чоловік зрозумів, що став жертвою шахрайства, та звернувся по допомогу до поліції.



За даним фактом правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють особу зловмисника.



Поліцейські вкотре нагадують: справжні працівники банків ніколи не телефонують клієнтам із вимогою переказати кошти на інші рахунки, повідомити PIN-код, CVV-код чи паролі з SMS-повідомлень.



Якщо вам надходять подібні дзвінки, негайно припиніть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку, вказаний на звороті платіжної картки.



Будьте пильними та не дозволяйте шахраям заволодіти вашими заощадженнями.





Поділіться:









