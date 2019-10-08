09:01 | 8.10.2019
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі відбудеться сільськогосподарський ярмарок

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12 жовтня у Тернополі відбудеться сільськогосподарський ярмарок.

На масив «Східний» торгуватимуть у таких місцях: проспект Степана Бандери, 15 – площадка перед центральним стадіоном міста; вул. Лесі Українки, 39 – площадка перед магазином «Копійочка».

На «Дружбі» ярмарковий простір включатиме площадку на перехресті вул. Миру – Дружби.

На масиві «Сонячний» можна буде скупитися, відвідавши торговицю на вул. Леся Курбаса – площадка біля ринку «Галицький».

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