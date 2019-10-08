12 жовтня у Тернополі відбудеться сільськогосподарський ярмарок.

На масив «Східний» торгуватимуть у таких місцях: проспект Степана Бандери, 15 – площадка перед центральним стадіоном міста; вул. Лесі Українки, 39 – площадка перед магазином «Копійочка».



На «Дружбі» ярмарковий простір включатиме площадку на перехресті вул. Миру – Дружби.



На масиві «Сонячний» можна буде скупитися, відвідавши торговицю на вул. Леся Курбаса – площадка біля ринку «Галицький».