У Тернопільському університеті провели ярмарок на підтримку сиріт

В Тернопільському національному технічному університеті Вчора розпочався VIII Тиждень української вишиванки. І, як завжди, розпочали його із доброї справи — благодійного ярмарку на підтримку дітей-сиріт.

Студенти та викладачі приготували улюблені десерти та випічку, аби зібрати кошти для тих, хто залишився без батьківської опіки, любові та турботи, адже виручені кошти з ярмарку підуть на потреби дітей-сиріт і дітей з особливими потребами з Новосільського будинку-інтернату.

«Надзвичайно приємно, що всі факультети відгукнулися та взяли участь в акції. Велелюдний ярмарок привернув увагу чи не всієї політехнічної громади. Політехніки не лише купляли солодощі, фотографувались у вишиванках, а й запланували провести ще один благодійний захід напередодні Дня святого Миколая», – зазначили у прес-службі ТНТУ.

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