У Тернополі зросте плата за навчання у музичних та художній школах

З 1 вересня 2026 року в Тернополі набудуть чинності нові розміри батьківської плати за навчання у мистецьких закладах. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Зміни стосуються учнів музичної школи №1 імені Василя Барвінського, музичної школи №2 імені Михайла Вербицького та художньої школи імені Михайла Бойчука.

Найдорожчим залишатиметься навчання за спеціальностями «фортепіано», «гітара», «синтезатор» та «естрадний спів» — по 630 гривень на місяць. За навчання грі на саксофоні доведеться сплачувати 530 гривень, на електроінструментах — 550 гривень, академічному вокалу — 480 гривень.

Для учнів художньої школи щомісячна плата становитиме 430 гривень як на відділі «Образотворче мистецтво», так і на відділі «Художнє оздоблення текстилю».

Також виконком погодив вартість прокату музичних інструментів у музичних школах міста — 50 гривень на місяць за один інструмент.

Попри перегляд тарифів, у Тернополі збережуть пільги для соціально вразливих категорій дітей. Від сплати повністю звільнені діти із сімей загиблих Захисників і Захисниць України, діти військовослужбовців та учасників бойових дій, діти з інвалідністю, сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також діти з малозабезпечених і багатодітних сімей та ті, які постраждали внаслідок воєнних дій.

Крім того, 50-відсоткову знижку на оплату навчання отримають учні, зареєстровані в Тернополі, батьки яких є особами з інвалідністю.