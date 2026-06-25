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Додаткове фінансування громад: Тернопільська область отримала 223 млн грн

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Уряд України виділив 6,6 млрд грн додаткової дотації місцевим бюджетам для покриття видатків, пов’язаних із підвищенням оплати праці у сфері дошкільної, позашкільної освіти та соціального захисту.

Кошти спочатку спрямовуються на обласний рівень з подальшим розподілом між громадами.

Згідно з оприлюдненими даними, Тернопільська область отримає 223 млн грн у межах цієї дотації.

Фінансування має бути використане для забезпечення виплат працівникам бюджетної сфери на місцевому рівні, зокрема в закладах освіти та соціального захисту.

Найбільші обсяги дотацій серед регіонів отримають Харківська, Дніпропетровська, Сумська та Чернігівська області.

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