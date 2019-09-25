У Настасові встановили фотозону “Я люблю Ісуса”

Молитва, призи, тематичні локації, екскурсія, фотозони, християнська музика, козацька вечеря, виступ відомих артистів та гуртів – і це все у деканальний день молоді «Еммануїл».

22 вересня у с. Настасів, з благословення архиєпископа та митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія (Семенюка), відбувся День молоді під назвою «Еммануїл» Великоберезовицького деканату. Свято розпочалося з молебню до Серця Христового. Перед тим , кожний учасник при реєстрації отримав значок з емблемою свята і пам’ятний образок про цю подію, з іконою Тайної вечері, яка стала символом спільноти нашого деканату. Ікона знаходиться у храмі свв. апп. Петра та Павла УГКЦ с. Йосипівка, яка датується кінцем XIXст.

Молебень очолив декан Великоберезовицький о. Іван Зозуля у співслужінні усіх священиків деканату. Слово до молоді промовив о. Роман Габрилей, який є відповідальний за молодь деканату. Головною темою проповіді був заклик до молоді не боятися бути християнином, визнавати Христа і сповідувати християнські цінності, а особливо у колі своїх друзів, які ще є на дорозі шукання Бога.

Після молебню, отець-декан привітав усю присутню молодь, а також вручив усім священикам подячні грамоти за участь та допомогу в організації свята. А також було складено щирі слова подяки та вручено подячні грамоти меценатам свята: п.Катерині Фурт, компанії «Агропродсервіс», п. Івану Зазуляку та всім підприємцям села Настасів за фінансову підтримку деканального дня молоді.

Після молебню тернопільська спільнота “Бетел” презентувала живе свідчення Христа, де учасники спільноти ділилися про своє навернення та пізнання Бога, а також виконували прекрасні духовні пісні. Кожний бажаючий, який не зміг бути присутній на цьому святі, мав змогу спостерігати це дійство у прямій трансляції мережі фейсбук.

Далі всі учасники перейшли у будинок культури, де святкування продовжилось переглядом короткометражного фільму «Небо над головами» та зустрічю з режисером цього фільму Василем Возняком, який також є волонтером у в’язницях для неповнолітніх. У вступному слові режисер сказав: «Потрібно спробувати хоча б трохи привідкрити вікно за колючим дротом і показати, що там теж є люди, без сумніву різні, і спробувати поглянути в глибину проблеми, зрозуміти, що спричинило ті чи інші проступки».

Після фільму всі бажаючі смакували смачною вечерею: борщем, кулішем, смаженою картоплею та чаєм з печивом.

Наступним етапом програми були півгодинні тематичні локації. На першій з них бажаючі могли зустрітися з успішними та відомими людьми. На другій говорили про методи читання Святого Письма. Третя локація розкривала проблеми екології. На четвертій локації молодь мала можливість поїхати до старовинного костелу Непорочного Зачаття Матері Божої, який освятили у 1728році у с.Настасів.

На завершилося свята відбувся концерт заслуженого артистиста України Василя Хлистуна, заслуженого артиста естрадного мистецтва Юрія Футуми та українські танці у супроводі гурту «Настасівські музики». Між виступами артистів відбувалися розіграші призів, це були сувенірні кружки із зображенням всіх церков Великоберезовицького деканату і футболки з таким самим зображенням і надписом «Я люблю Великоберезовицький деканат».

Джерело: сайт Тернопільсько-Зборівської архиєпархії