Юні тернополяни мають потенціал стати винахідниками

«Стань винахідником!». Такою була тема вересневого засідання молодіжного Клубу “Час Z”, що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості.

Що таке “винахід” та “відкриття”, які винаходи роблять побут легшим, допомагають вивчати світ, рятують життя? На ці та інші питання шукали відповіді десятикласники місцевої ЗОШ № 9 разом із завідувачем організаційно-масового відділу Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості Наталею Попович.

Діти шукали способи утилізації комп’ютерних дисків, а також запропонували цікаві варіанти їх вторинного використання: декорування поверхонь, лійки, ювелірні прикраси, диско-куля, бумеранг, зброя та ін.

Кульмінацією заходу стало завдання старшокласникам – винайти щось нове. Юні учасники клубу працювали з ентузіазмом та цікавістю. Використовуючи метод “фокальних об’єднань”, свої знання та творчу уяву, врешті школярі презентували спільний винахід – ”стіл майбутнього”. Звучали дуже цікаві, практичні та креативні ідеї.

Отож, можна з впевненістю стверджувати, що сьогоднішні діти в майбутньому можуть стати винахідниками багатьох важливих та корисних речей!