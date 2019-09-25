На Тернопільщині чоловік загинув після перекидання автомобіля

Небезпечна подія сталась 24 вересня в с. Золота Слобода Козівського району. Близько 04.30 годин водій, керуючи автомобілем «ВАЗ-2107», допустив його перекидання та отримав важкі травми.

Чоловік на повороті не впорався з керуванням, транспортний засіб почало заносити, він врізався в купу каміння, яке лежало на узбіччі, а після цього легківка перекинулася.

Швидку та поліцію викликали перехожі. Проте врятувати життя кермувальнику не вдалося. Від отриманих травм він помер дорогою до лікарні.

Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце аварії, встановлює причини нещастя, а судово-медична експертиза покаже чи був загиблий на момент аварії у стані алкогольного сп’яніння. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ, – повідомляє офіційний сайт Національної поліції.