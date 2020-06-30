Як Монастирищину рятують від підтоплення

Рятувальники Тернопільщини продовжують боротися із наслідками повені у Монастириському районі.

29 червня відкачано воду з 11 підвалів, 11 будівель, 31 колодязя та з 3-х присадибних ділянок. Всього відкачано орієнтовно 1800 м.куб. води.

Всього з початку ліквідації наслідків підтоплень в період з 24 по 29 червня 2020 року:

– організовано роботу мобільно-оперативних груп Управління та структурних підрозділів в підтоплених населених пунктах;

– надано допомогу органам місцевого самоврядування в тимчасовому відселенні 184 осіб, а саме: селища Коропець – 107, с. Вістря – 12, с. Устя-Зелене – 57, с. Устечко – 8 осіб;

– забезпечено прогнозування та постійний моніторинг гідрологічної обстановки, а також наслідків проходження паводкової хвилі;

– відкачано воду з 39 підвалів, 41 будівлі, 117 колодязів, з 59 присадибних ділянок. Всього відкачано орієнтовно 3361 м.куб. води, підвезено 6,65 тонни питної води.