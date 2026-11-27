У Тернополі створюють систему оперативного реагування на випадок надзвичайних ситуацій, зокрема тривалого припинення електро- та газопостачання. Для цього місто умовно поділили на п’ять територіальних округів, у кожному з яких працюватиме окремий штаб.

Про це повідомив заступник міського голови Тернополя з питань інфраструктури Владислав Стенковський.

За його словами, такий поділ має допомогти швидше ухвалювати рішення та організовувати допомогу мешканцям. Орієнтовно кожен округ охоплюватиме 50 тисяч жителів. Очолюватимуть окружні штаби заступники міського голови.

У місті моделюють не лише сценарій тривалого відключення електроенергії, а й можливе припинення газопостачання. У такому разі можуть виникнути проблеми з опаленням, водопостачанням, каналізацією та мобільним зв’язком.

Центрами координації мають стати навчальні заклади, які зможуть отримувати тепло навіть за відсутності газу та електроенергії. За словами Стенковського, у Тернополі є 12 шкіл у різних теплових районах, обладнаних котельнями, які можуть працювати на торф’яній крихті. Також там встановлені потужні генератори для роботи циркуляційних насосів.

До координації залучатимуть комунальні служби, поліцію, рятувальників, управителів будинків і голів ОСББ. У разі припинення зв’язку відповідальні за окремі напрямки мають фізично прибути до штабів протягом двох годин.

Наразі в п’яти округах уже провели установчі зустрічі. Наступний етап — формування окружних штабів і підготовка паспортів кожного округу.