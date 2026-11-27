Одна з двох українських калин, які висадили у Ватиканських садах, має тернопільське походження. Рослину привезли до Рима із села Заздрість на Тернопільщині — батьківщини Блаженнішого Йосифа Сліпого. Тепер вона ростиме у Ватикані як символ української культури, пам’яті та надії.

Церемонія висадження та благословення калини відбулася 26 листопада в межах заходів із вшанування жертв Голодомору, організованих Посольством України при Святому Престолі. Українську калину подарували Папі Римському Леву XIV та Святому Престолу.

Участь у церемонії взяли близько ста гостей, серед яких представники дипломатичного корпусу, церковних і ватиканських інституцій, а також українська делегація на чолі з третім президентом України Віктором Ющенком, який очолює Наглядову раду Національного музею Голодомору-геноциду.

Чин благословення очолив державний секретар Святого Престолу кардинал П’єтро Паролін. Йому співслужили владика Григорій Комар та владика Іриней Білик.

Для висадження обрали дві калини з різною історією. Одну привезли з Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України в Києві. Інша протягом останніх п’яти років росла біля собору Святої Софії в Римі. До Італії її свого часу доставили із села Заздрість на Тернопільщині.

Калини висадили неподалік Палацу Пія IV, де розташовані Папські академії наук і соціальних наук. Поруч планують встановити пам’ятну таблицю з написом: «Українська калина. Дар України Його Святості Папі Леву XIV як символ надії та миру. 26 листопада 2026 року».

До цієї події Укрпошта також випустила спеціальну поштову марку «Калина України у Ватиканських садах». На ній зображено калину під час цвітіння та достигання ягід на тлі купола собору Святого Петра і Палацу Пія IV.