Родини загиблих Захисників Тернопільщина запрошують долучитися в новий склад Ради родин загиблих при Міністерстві у справах ветеранів

Родини загиблих Захисників з Тернопільщини запрошують до обрання представника в новий склад Ради родин загиблих при Міністерстві у справах ветеранів.



Кандидатом в представники може бути особа, яка має досвід роботи у сфері соціального захисту членів сімей загиблих ветеранів війни, членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України або освіту в галузі права.



Координаційний центр при Тернопільській ОВА готує проведення зборів із залученням до участі в них представників громадських об’єднань, які мають авторитетність та репутацію серед сімей загиблих ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, а також зможуть забезпечити представлення інтересів Тернопільської області в Раді родин загиблих.



Кандидатури представників для включення до складу Ради подаються на засідання координаційного центру до 20 листопада 2023 року на підставі рішення громадських об’єднань, які представляють інтереси членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, яке оформлюється протоколом.



Для голосування на зборах за подані кандидатури представники сімей загиблих Захисників з Тернопільщини до 20 листопада 2023 року мають зареєструватися

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwyqrz7Yg4x95dbgGPHHOjyYTdY-Bq3yUozifqmI6sc-9urA/viewform