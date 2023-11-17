16:24 | 17.11.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Бізнес-Погляд 

Агропросперис Банк – самый надежный банк для депозита на конкурсе “Банк Года-2023”

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

За высокую надежность сбережения средств населения Агропросперис Банк получил признание в номинации “Банк-лидер по надежности сбережений для физических лиц” на конкурсе “Банк года 2023”, который уже пятнадцатый год проводит International Financial Club “Bankir”.

Эта награда подчеркивает отличную репутацию банка и растущее доверие клиентов, что выражается в ощутимом росте количества вкладчиков и увеличении в 4 раза суммы вкладов населения – до одного миллиарда гривен за последние полтора года. По этому относительному показателю Агропросперис Банк вошел в пятерку лидеров, не имея при этом разветвленной сети отделений и никогда не предлагая ставки выше рынка.

Среди факторов, обеспечивающих устойчивость банка, можно выделить:

  • Западный капитал: банк с американским и европейским участием, включая Европейский банк реконструкции и развития, а следовательно, с повышенными требованиями к комплаенсу и этике ведения бизнеса.
  • Высокий кредитный рейтинг: инвестиционный кредитный рейтинг Агропросперис Банка на уровне uaAA систематически подтверждается рейтинговым агентством “Эксперт-Рейтинг”.
  • Капитализация и ликвидность: постоянное соблюдение всех нормативов НБУ с уверенным запасом по сравнению с установленными значениями и средними показателями по банковской системе.
  • Финансовая стабильность: постоянный рост активов и 59 миллионов прибыли за 9 месяцев 2023 года.
  • Ответственное кредитование: специализация на агробизнесе, а также профессиональный и ответственный подход к финансированию обеспечивает отличное качество кредитного портфеля и низкий уровень неработающих кредитов.

Перечисленные факторы свидетельствуют, что Агропросперис Банк – это надежный банк Украины, а уверенный рост количества вкладчиков даже в условиях войны это еще раз подтверждает.

Банк никогда не предлагает наивысшие ставки, что свидетельствует о взвешенном и ответственном подходе к наращиванию депозитного портфеля, однако при этом всегда имеет выгодные предложения с доходностью выше средней по рынку и существенно выше, чем предлагают крупные игроки.

Обычно независимые рейтинги о надежных банках для депозитов исследуют лишь двадцатку крупнейших банковских учреждений, обходя вниманием меньшие по размеру, но при этом не менее надежные банки, которые при этом предлагают более высокую доходность. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *