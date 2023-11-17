Агропросперис Банк – самый надежный банк для депозита на конкурсе “Банк Года-2023”

За высокую надежность сбережения средств населения Агропросперис Банк получил признание в номинации “Банк-лидер по надежности сбережений для физических лиц” на конкурсе “Банк года 2023”, который уже пятнадцатый год проводит International Financial Club “Bankir”.

Эта награда подчеркивает отличную репутацию банка и растущее доверие клиентов, что выражается в ощутимом росте количества вкладчиков и увеличении в 4 раза суммы вкладов населения – до одного миллиарда гривен за последние полтора года. По этому относительному показателю Агропросперис Банк вошел в пятерку лидеров, не имея при этом разветвленной сети отделений и никогда не предлагая ставки выше рынка.

Среди факторов, обеспечивающих устойчивость банка, можно выделить:

Западный капитал: банк с американским и европейским участием, включая Европейский банк реконструкции и развития, а следовательно, с повышенными требованиями к комплаенсу и этике ведения бизнеса.

Высокий кредитный рейтинг: инвестиционный кредитный рейтинг Агропросперис Банка на уровне uaAA систематически подтверждается рейтинговым агентством “Эксперт-Рейтинг”.

Капитализация и ликвидность: постоянное соблюдение всех нормативов НБУ с уверенным запасом по сравнению с установленными значениями и средними показателями по банковской системе.

Финансовая стабильность: постоянный рост активов и 59 миллионов прибыли за 9 месяцев 2023 года.

Ответственное кредитование: специализация на агробизнесе, а также профессиональный и ответственный подход к финансированию обеспечивает отличное качество кредитного портфеля и низкий уровень неработающих кредитов.

Перечисленные факторы свидетельствуют, что Агропросперис Банк – это надежный банк Украины, а уверенный рост количества вкладчиков даже в условиях войны это еще раз подтверждает.

Банк никогда не предлагает наивысшие ставки, что свидетельствует о взвешенном и ответственном подходе к наращиванию депозитного портфеля, однако при этом всегда имеет выгодные предложения с доходностью выше средней по рынку и существенно выше, чем предлагают крупные игроки.

Обычно независимые рейтинги о надежных банках для депозитов исследуют лишь двадцатку крупнейших банковских учреждений, обходя вниманием меньшие по размеру, но при этом не менее надежные банки, которые при этом предлагают более высокую доходность.