У Тернополі ОСББ можуть отримати з міського бюджету до 500 тисяч гривень на придбання обладнання для резервного електроживлення будинків. Програма передбачає 60% співфінансування.

Про це повідомив заступник міського голови з питань інфраструктури Владислав Стенковський.

За його словами, кошти можна спрямувати, зокрема, на придбання генераторів та установок збереження енергії — акумуляторних систем, які дають змогу підтримувати роботу окремого обладнання під час відключень електроенергії.

Такі установки можуть забезпечити роботу індивідуального теплового пункту, циркуляційних насосів і контролерів. Також вони дають змогу під час раптового знеструмлення опустити ліфт на найближчий поверх і відчинити двері, щоб пасажири могли вийти.

Водночас Стенковський зауважив, що такі системи не призначені для забезпечення електроенергією всіх квартир у будинку.

Наразі, за його словами, є близько п’яти заявок від ОСББ, які опрацьовують. Жодну заявку ще не профінансували.

Для отримання допомоги об’єднання має відкрити казначейський рахунок і подати відповідні документи. Також необхідно надати технічні характеристики обладнання та обґрунтувати його вартість, зокрема підтвердити, що запропонована ціна є конкурентною.