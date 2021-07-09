У Тернополі відбудеться допрем’єрний показ фільму «Зарваниця»

Тернополян та гостей міста запрошують на спеціальний показ документального фільму «Зарваниця» та зустріч із творчою групою, яка працювала над стрічкою. Захід відбудеться 13 липня в кінотеатрі «Злата/Тернопіль». «Зарваниця» – це документальна розповідь про паломників, які долають шлях від Криворівні до Зарваниці. Режисерами стрічки виступили Ярема Малащук та Роман Хімей, продюсерка Валерія Сочивець. Допрем’єрний показ здійснюватиметься за підтримки міського голови Тернополя Сергія Надала. Початок о 19 годині. Вхід за запрошеннями, або можна придбати квитки у касі кінотеатру чи замовити онлайн.

Отож, «Зарваниця» – це фільм-подорож про паломників, які долають сотні кілометрів з карпатської Криворівні до святого місця на Тернопільщині – Зарваниці. Серед них – і юний хлопець, що вирушає на прощу вперше, і ведучий одного з місцевих каналів невеличкого міста, який приєднується дорогою, і фотограф, який знімає весь процес на камеру, і навіть 80-літня бабуся. Усі вони – дуже різні, однак віра в християнське диво об’єднує цих людей на шляху до Зарваниці.

Як відомо, проща до Зарваниці – одна з наймасовіших в Україні. Її історія почалася 1995 року, коли в поході до святині на Тернопільщині взяло участь близько мільйона людей. Відтоді щороку тисячі паломників проходять цей шлях, аби спільно вшанувати Господа.

«Поводирем» прочан, зокрема й у фільмі «Зарваниця», є відомий священник Іван Рибарук з Криворівні. Він називає прощу «Канікулами з Богородицею», а ще вважає найбільшою цінністю у ній саму дорогу: «Господь каже – «Я – дорога». За ці сім днів у паломництві ми наче повторюємо етапи творення ним світу і в такий спосіб ніби заново творимо себе. У молитві, роздумах, спілкуванні. Це допомагає нам зрозуміти, що наше земне життя – теж свого роду проща. І впродовж нього ми маємо прийти до нашої особистої Зарваниці».

Режисери стрічки – Ярема Малащук та Роман Хімей – працюють разом з 2013 року на перетині кіно та візуального мистецтва. У 2018 році здобули спеціальну нагороду від PinchukArtCentre, Гран-прі в конкурсі «Молоді українські художники» (МУХі-2019), нагороду за найкращий короткометражний документальний фільм на Міжнародному фестивалі німого кіно в Мексиці, нагороду за найкращий продакшен на Фестивалі фешн-фільмів у Києві (FFFK). Ідея розкрити образ прочан у хлопців виникла давно, зокрема через те, що обидва – з Коломиї і добре розуміють прояви місцевого християнства.

«Окрім того, що значне місце у фільмі відведено відображенню християнської віри та церковних обрядів довкола неї, все ж він був знятий насамперед про людей і для людей. Адже під час прощі паломники разом долають не тільки шлях, а й різні пригоди, вирішують ситуації, спілкуються, здружуються… І в такий спосіб перетворюються у спільноту. І, власне, ця спільність людей на шляху до пізнання християнського дива – і є центром нашого фільму», – кажуть режисери.

Прокат документальної стрічки «Зарваниця» стартує в Україні 15 липня.