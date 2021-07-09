Ринок землі в Україні: де найбільше купують чорнозем

Найбільше договорів уклали в центральних регіонах.

За перший тиждень роботи ринку землі в Україні уклали 364 угоди купівлі-продажу ділянок.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики станом на 7 липня, розповіли у Сніданку з 1+1.

Найбільше договорів уклали в центральних регіонах: у Вінницькій і Полтавській областях по 44 операції. Найменше – у Запорізькій, а також у Миколаївській.

Крім того, за тиждень експерти сформували своєрідний рейтинг економічно зваженої вартості землі. Найвища ціна за ділянки в Київській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій і Черкаській. Найдешевша – у Волинській, Донецькій, Херсонській, Дніпропетровській та Луганській областях.

Нагадаємо: 31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”. Згідно із законом, із 1 липня 2021 року в Україні скасовується мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності. У перший період — до 1 січня 2024 року — купувати землю на відкритому ринку зможуть лише громадяни, територіальні громади та держава.