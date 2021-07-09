Тернопільським призовникам виплатять матеріальну допомогу

Матеріальну допомогу у розмірі 4540 гривень виплатять призовникам на Тернопільщині.

Про це повідомив обласний військовий комісар Ігор Гусєв. Також за строковиками зберігатиметься їхнє місце роботи та середньомісячна зарплата.

З Тернопільщини до Збройних Сил України пішли служити 444 юнаки. Наразі вони проходять підготовку у військових частинах.

«Призовник знаходиться в період служби на повному державному забезпеченні. Під час навчання йому надається академічна відпустка, якщо працює, то зберігається місце роботи, середньомісячна заробітна платня. Якщо призовник мешкає у багатоквартирному будинку, то він не сплачує комунальні послуги», – зазначив обласний військовий комісар Ігор Гусєв.

Додамо, весняний призов на Тернопільщині тривав з квітня по червень. Упродовж цього періоду на службу відправляли юнаків від 18 до 27 років. Призовників до участі в операції об’єднаних сил не залучатимуть.