Спека кличе до води: чи безпечно купатися на пляжах Тернополя?

Держпродспоживслужба повідомляє результати останніх досліджень

Попри прохолодний початок червня, літо поступово набирає обертів. Через підвищення температури повітря та встановлення спекотної погоди вчора на пляжах Тернополя спостерігалася велика кількість відпочивальників.

Саме у період активного відпочинку біля водойм особливо важливо, щоб місця купання відповідали санітарним вимогам, а вода була безпечною для людей.

💧 Держпродспоживслужба повідомляє актуальні результати лабораторних досліджень води у місцях масового відпочинку населення.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 03.06.2026 №792, купальний сезон у Тернополі розпочався 11 червня 2026 року та триватиме до 13 вересня 2026 року.

Офіційно визначено місця масового відпочинку (купання) населення на водних об’єктах міста Тернополя:

🏖 відпочинково-прогулянкова зона «Циганка» (вул. Білецька);

🏖 рекреаційно-відпочинкова зона «Дальній пляж» (вул. Чумацька).

Також на території Тернопільського району функціонує пляж «Сонячний берег» із відпочинковою зоною у селищі Залізці.

Фахівці Тернопільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області спільно зі спеціалістами Тернопільської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби вже шостий рік поспіль здійснюють моніторинг якості води відкритих водойм.

Відбір проб проводиться двічі на рік — на початку та в розпал купального сезону.

Так, 08 червня 2026 року було проведено відбір проб води у відкритих водоймах, призначених для купання, занять спортом та відпочинку населення, а саме:

🔹 відпочинково-прогулянкова зона «Циганка» (вул. Білецька);

🔹 рекреаційно-відпочинкова зона «Дальній пляж» (вул. Чумацька).

За результатами проведених мікробіологічних, фізико-хімічних та паразитологічних досліджень встановлено, що відібрані проби води з обох рекреаційних зон відповідають вимогам наказу Міністерства охорони здоров’я України від 02.05.2022 №721 «Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення».

🏝 Пляжі Тернополя готові приймати відпочивальників.

Відпочинкові зони утримуються у задовільному санітарному стані, облаштовані туалетами, душовими кабінами, місцями для занять спортом та відпочинку, дитячими спортивними майданчиками. Також на території пляжів наявні сміттєві урни та контейнери для збору твердих побутових відходів.

Питання дотримання вимог щодо утримання та експлуатації місць масового відпочинку (купання) населення перебуває на постійному контролі Тернопільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

⚠️ Фахівці Держпродспоживслужби нагадують про необхідність дотримуватися правил безпечного відпочинку біля водойм:

✅ не допускати потрапляння води на слизові оболонки рота, очей та носа;

✅ уникати травмування під час купання;

✅ не заходити у воду за наявності порізів та подряпин;

✅ після купання приймати душ.

🌊 Відпочивайте безпечно! Бережіть своє здоров’я та здоров’я близьких.