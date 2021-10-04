На Тернопільщині високопосадовці-поліцейські кришували нелегальний бізнес

На Тернопільщині працівники ДБР за сприяння керівництва Нацполіції викрили посадовців обласних підрозділів Державного агентства лісових ресурсів та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, які налагодили на території області схему систематичного одержання хабарів від керівників лісогосподарських підприємств.

Встановлено, що посадовці змушували кожного керівника лісгоспу щомісячно передавати 1,5 тисячі доларів США та певну кількість талонів на пальне за безперешкодну діяльність на посадах та уникнення тиску з боку правоохоронних органів.

Отримані кошти розподілялись між посадовцями обласних підрозділів Державного агентства лісових ресурсів та Департаменту стратегічних розслідувань.

Під час передачі чергового траншу в розмірі 5 тис. доларів США затримано керівника одного із державних підприємств та одного із заступників начальника Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області.

Затримані підозрюються в одержанні неправомірної вигоди групою осіб, у тому числі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище (частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України).

Під час обшуків за місцями роботи та проживання причетних осіб вилучено майже 90 тис. доларів США.

Слідчі дії тривають. До суду направлено клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою – застава у розмірі 713 тис. 700 гривень кожному.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – ДБР.