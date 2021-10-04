15:26 | 4.10.2021
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Вчительку з Тернопільщини визнали найкращою вчителькою фізкультури 2021

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На щорічній церемонії нагородження національної премії Global Teacher Prize Ukraine відзначили вчительку з Тернопільщини у номінації «Найкращий вчитель фізкультури»!

Лідер ГО JuniorZ, український телеведучий Олександр Педан винагородив Оксану Юрків, вчительку фізичної культури із Козівського закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ст. «Українська гімназія ім. В. Герети», що на Тернопільщині, освітньою подорожжю до Німеччини та грошовим призом.

Нагадаємо, що минулого року вчитель з вашого регіону став переможцем за результатами Global Teacher Prize Ukraine — Василь Дяків із міста Заліщики Тернопільської області. Цьогоріч пан Василь також був присутній на церемонії та поділився натхненням і досвідом із колегами.

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