Працівники тернопільської міської ради під слідством через розтрату коштів?

Серед обвинувачених у розтраті бюджетних коштів під час будівництва Палацу спорту в одному з проваджень є працівники Тернопільської міської ради.

6 листопада відбулось засідання щодо директора київської компанії ТОВ “Ювента Інжиніринг” Юрія Паромського, яка була підрядником будівництва. Наразі у суді розпочали досліджувати письмові докази.

Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду від 4 жовтня 2021 йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічну пору.

Обвинувальний акт щодо директора направили у суд у липні 2022 року.

Але видання “Місто” звернуло увагу на інших п’ятьох (загалом їх було шість) учасників, яких також судять за розтрату коштів під час зведення Палацу спорту, хоч і в окремому провадженні.

Усі вони діючі посадовці Тернопільської міської ради:

Лис Назар Олегович (помер),

Стецик Микола Васильович,

Головачук Роман Іванович,

Вітик Олег Ярославович,

Дячук Ростислав Ізидорович,

Копча Ярослав Олександрович.

Крайнє засідання щодо обвинувачених не відбулось. Як пояснили у Тернопільському міськрайонному суді, у справі з’явився новий захисник і йому потрібен час, щоб ознайомитись із матеріалами справи.

Згідно із реєстром судових рішень, кримінальне провадження щодо Назара Лиса закрили у зв`язку із смертю обвинуваченого. Він був заступником директора КП “Тернопільський міський стадіон”, яке й оголошувало тендер на будівництво Палацу спорту. Назар Лис помер через ДТП у 2021 році.

“Розслідуванням встановлено, що директор ТОВ, яке здійснювало технічний нагляд за об’єктом, спільно з інженерами вказаного товариства, видали та підписали завідомо неправдивий офіційний документ про завищені об’єми виконаних робіт. Після підписання цього документа заступником директора комунального підприємства, що діяв спільно із інженерами технічного нагляду, з місцевого та державного бюджету були перераховані майже 5 млн грн на будівництво Палацу спорту у м. Тернополі на користь генерального підрядника – київської фірми”, – повідомляється на сторінці Тернопільської обласної прокуратури від 5 серпня 2022 року.

Відповідно до інформації на сайті Clarity Project, тендер на “Технічний нагляд за виконанням робіт по об’єкту «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3а в м. Тернополі» (код ДК 021:2015: 45000000-7 — «Будівельні роботи та поточний ремонт)” виграло ТОВ “Технагляд +”.

Керівником компанії вказаний фігурант справи Роман Головачук, який колись очолював Комунальне підприємство “Тернопільська міська шляхово-експлуатаційна дільниця”, а зараз числиться старшим інженером відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради.

Раніше директором “Технагляд +” значився начальник Відділу технічного нагляду тернопільської міської ради Олег Вітик, чия дочка є засновницею товариства – Карчевська Наталія Олегівна. Олег Вітик теж на лаві підсудних.

Ярослав Копча – головний інженер відділу технагляду Тернопільської міської ради, Ростислав Дячук та Микола Стецик – теж підлеглі Олега Вітика.

Цікавим вважаємо той факт, що на сайті Тернопільської міської ради у переліку управлінь та відділів взагалі відстуні дані про Відділ технічного нагляду.

Інкриміновані кримінальні статті фігурантам досить серйозні і, у разі визнання їх винними, вони можуть опинитися за гратами.

Ч.5 ст. 27 ККУ– Види співучасників.

Ч.5 ст. 191 ККУ – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, – караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.)

Ч.2 ст. 28 ККУ – Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією.

Ч.1 ст. 366 ККУ – Службове підроблення (1. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів – караються штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років).

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