На Тернопільщині затримали чоловіка, який висмаркався в прапор

Сьогодні, о 14.40 поліцейські затримали такого собі Геннадія К., який висмаркав свої соплі в прапор України. Це відбулось біля магазину, на бульварі Шевченка міста Вишнівець. На обурення перехожих сопливий Гєна відповів зухвало, і люди зателефонували на 102. Про це повідомляє Сергій Сінкевич у мережі Фейсбук.

Поліцейський патруль прибув швидко, втекти зашмарканий не встиг, і його “взяли за сраку”.

Що про нього відомо? Має 60 років, переселенець з Охтирського району Сумської області, коли втік від війни – купив хату у селі Вишнівецької громади, де і мешкає. Явно бухає, бо на момент затримання від нього потужно тхнуло. Експертиза “алкогольний показник” уточнить…

До протоколу увійшли не лише покази свідків. Мають правоохоронці й кадри відеоспостереження. Факт наруги над державним прапором підтверджується. Кримінальна стаття 338 ч.1 передбачає позбавлення волі від шести місяців до трьох років.

Маю неофіційну інформацію: цей Геннадій при свідомому розумі, а свій вчинок пояснив тим, що у нього, бачте, “з носа потекло”… Слідчі розберуться. Але, думаю, було б справедливо, якби сопливому “по повній програмі закатали”… – каже Сергій Сінкевич.