У Бережанах відроджують Вірменський храм і історичний квартал

У Бережанах триває відновлення та благоустрій території навколо Вірменського храму святого Григорія — однієї з важливих пам’яток історико-архітектурної спадщини міста.

Значною мірою розвиток та збереження цієї частини культурної спадщини пов’язаний із діяльністю Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани у співпраці з Вірменською громадою Тернополя та меценатами.

Що вже зроблено:

Упродовж 2025–2026 років на території храму виконано низку робіт:

здійснено благоустрій території навколо святині з висадкою хвойних дерев;

облаштовано пішохідну доріжку біля входу до храму;

триває ремонт проїжджої частини у Вірменському кварталі, який є частиною туристичних маршрутів міста.

Меценати проєкту:

Вагомий внесок у реалізацію робіт зробили:

Бабкен Айрапетян — облаштування пішохідної доріжки біля храму;

— облаштування пішохідної доріжки біля храму; Рубик Мясникович Григорян, директор ПП «ЗБАРАЖ ШЛЯХ БУД» — проведення поточного ремонту дорожнього покриття у Вірменському кварталі.

Значення проєкту

Вірменський храм святого Григорія перебуває на балансі Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани, що підпорядкований Міністерству культури України. Його відновлення є частиною збереження багатокультурної історії міста, зокрема спадщини вірменської громади, яка відіграла важливу роль у формуванні історичного центру Бережан.

У заповіднику та громаді наголошують: такі ініціативи є прикладом ефективного партнерства держави, релігійної громади та меценатів задля збереження культурної спадщини.