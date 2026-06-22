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У Бережанах відроджують Вірменський храм і історичний квартал

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У Бережанах триває відновлення та благоустрій території навколо Вірменського храму святого Григорія — однієї з важливих пам’яток історико-архітектурної спадщини міста.

Значною мірою розвиток та збереження цієї частини культурної спадщини пов’язаний із діяльністю Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани у співпраці з Вірменською громадою Тернополя та меценатами.

Що вже зроблено:

Упродовж 2025–2026 років на території храму виконано низку робіт:

  • здійснено благоустрій території навколо святині з висадкою хвойних дерев;
  • облаштовано пішохідну доріжку біля входу до храму;
  • триває ремонт проїжджої частини у Вірменському кварталі, який є частиною туристичних маршрутів міста.

Меценати проєкту:

Вагомий внесок у реалізацію робіт зробили:

  • Бабкен Айрапетян — облаштування пішохідної доріжки біля храму;
  • Рубик Мясникович Григорян, директор ПП «ЗБАРАЖ ШЛЯХ БУД» — проведення поточного ремонту дорожнього покриття у Вірменському кварталі.

Значення проєкту

Вірменський храм святого Григорія перебуває на балансі Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани, що підпорядкований Міністерству культури України. Його відновлення є частиною збереження багатокультурної історії міста, зокрема спадщини вірменської громади, яка відіграла важливу роль у формуванні історичного центру Бережан.

У заповіднику та громаді наголошують: такі ініціативи є прикладом ефективного партнерства держави, релігійної громади та меценатів задля збереження культурної спадщини.

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