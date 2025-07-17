Терміново: тернополян з 1− групою крові закликають стати донорами

У Тернопільському центрі служби крові —нестача крові першої негативної групи.

Потреба в донорах з I (Rh−) виникає часто, але саме зараз ситуація складна. Медики наголошують: поповнення банку крові цієї групи може врятувати не одне життя.

— Ми звертаємося до всіх небайдужих з першою негативною групою крові — зараз ваша допомога вкрай потрібна. Запаси цієї групи стрімко зменшуються, тож для нас критично важливо оперативно їх поповнити. Якщо ви маєте I (Rh−)групу крові і почуваєтеся добре — приходьте. Ваша донація може стати рятівною для пацієнта, якому терміново потрібна кров, —повідомляють у центрі крові.

Донорів приймають з 08:00 до 13:00.

Деталі — за номером телефону: 066 121 4073.