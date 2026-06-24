Вода подорожчає, але не так сильно: у Тернополі зменшили запланований тариф

З 1 липня 2026 року у Тернополі набудуть чинності нові тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для населення та юридичних осіб.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Згідно з рішенням, тарифи без ПДВ становитимуть:

централізоване водопостачання — 38,46 грн за 1 куб. м;

централізоване водовідведення — 34,32 грн за 1 куб. м.

У міській раді наголошують, що для підтримки мешканців громади в межах програми «Турбота» з бюджету компенсуватиметься різниця між показниками загальнобудинкових і квартирних лічильників води.

Необхідність перегляду тарифів пояснюють суттєвим зростанням виробничих витрат підприємства та тим, що чинні досі тарифи базувалися на економічних показниках 2020–2021 років. За цей час значно зросли витрати на електроенергію, паливно-мастильні матеріали, реагенти, оплату праці, податки та ремонтні роботи.

Водночас у Тернополі зазначають, що початково розрахований економічно обґрунтований тариф був значно вищим. За словами директора КП «Тернопільводоканал» Володимира Кузьми, відповідно до нової методики розрахунків він мав становити близько 98,5 грн за кубометр. Після перевірок, обговорень та спільної роботи фахівців водоканалу й міської ради його вдалося знизити до 87,3 грн.

У міськраді переконані, що перегляд тарифів дозволить забезпечити стабільну роботу водоканалу, своєчасно проводити ремонти мереж та уникнути подальшого накопичення боргів підприємства.