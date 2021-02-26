16:30 | 26.02.2021
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В Тернополі освятили купол новозбудованої церкви Героїв Небесної Сотні

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Чин освячення купола та накупольного хреста для храму святителя Миколая і Героїв Небесної Сотні сьогодні вранці провів архієпископТернопільськийіБучацькийТихон.

Новозбудований храм знаходиться в Тернополі на вулиці Микулинецька.  По завершенні архіпастир привітав настоятеля протоієрея Миколая Романюка та парафіян із знаменною подією та благословив на подальшу ревну працю у розбудові святині.

«Висловлюємо щиру подяку меценатам, які прилучилися для придбання купола та на купольного хреста», – повідомляє на Фейсбук-акаунті Тернопільсько-Бучацька єпархія Православної Церкви України.

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