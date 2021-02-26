В Тернополі освятили купол новозбудованої церкви Героїв Небесної Сотні

Чин освячення купола та накупольного хреста для храму святителя Миколая і Героїв Небесної Сотні сьогодні вранці провів архієпископТернопільськийіБучацькийТихон.

Новозбудований храм знаходиться в Тернополі на вулиці Микулинецька. По завершенні архіпастир привітав настоятеля протоієрея Миколая Романюка та парафіян із знаменною подією та благословив на подальшу ревну працю у розбудові святині.

«Висловлюємо щиру подяку меценатам, які прилучилися для придбання купола та на купольного хреста», – повідомляє на Фейсбук-акаунті Тернопільсько-Бучацька єпархія Православної Церкви України.