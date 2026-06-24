Петро Васько офіційно увійшов до складу Тернопільської облради

Сьогодні, 24 червня, під час другого пленарного засідання дев’ятої сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання депутати розглядають 169 питань порядку денного.

На початку засідання було оголошено постанову Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії про реєстрацію нового депутата обласної ради.

Відповідно до рішення ТВК, депутатом Тернопільської обласної ради від Тернопільської обласної організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» зареєстровано Петра Васька.

Петро Васько народився 23 січня 1968 року, має вищу освіту, є фізичною особою-підприємцем та проживає у селі Остап’є Тернопільського району.

Звертаючись до депутатського корпусу після оголошення постанови, новообраний депутат подякував українським військовим і всьому народу України за мужність та стійкість у боротьбі з російською агресією.

За словами Петра Васька, головним пріоритетом його депутатської діяльності буде підтримка українського війська та сприяння наближенню перемоги України.