У Тернополі заборонили змінювати зовнішні фасади будівель без попереднього погодження

Під час засідання 7-ї сесії Тернопільської міської ради депутати внесли зміни до Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади.

Таке рішення прийнято з метою впорядкування опорядження фасадів об’єктів архітектури, забезпечення художньої цілісності фасадів архітектурних будівель та недопущення клаптикового пофарбування фасадів на території Тернополя.

Рішенням сесії, зокрема, передбачено, що власники і користувачі об’єктів архітектури зобов’язані утримувати в належному стані фасади будівель і споруд, не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень без погодження з управлінням містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради.

Проведення робіт щодо опорядження фасадів (в тому числі балконів, декоративних елементів) будівлі, будинку, споруди виконується після отримання зареєстрованого в управлінні містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради повідомлення про опорядження фасадів.

Опорядження фасаду будівлі, будинку, споруди без зареєстрованого в управлінні містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради Повідомлення про опорядження фасадів та без Паспорту опорядження фасаду є порушенням правил благоустрою територій населених пунктів, за яке згідно з статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено адміністративну відповідальність.