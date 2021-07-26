Діти з Тернополя у таборі в Карпатах заразилися ротавірусом

У дитячому таборі в селі Татарів на Прикарпатті 11 дітей і один дорослий були госпіталізовані через зараження ротавірусом, серед них – відпочивальники з Тернополя.

Дитячий табір, що у Татарові на Прикарпатті, закрили на дезінфекцію. Сто двадцять дітей батьки вимушені були забрати додому через спалах ротавірусної інфекції. Про це йдеться у випуску ТСН.

Минулого тижня одинадцятеро відпочивальників віком від 13 до 15 років та один дорослий – працівник табору – були шпиталізовані із високою температурою, блювотою та діареєю. Підхопили недугу юні відпочивальники майже відразу – на третій-четвертий день перебування у таборі. Тож там припускають, що хтось із дітей міг приїхати уже хворим.

“Відібрали змиви, відібрали всі проби, і в дітей знайшли ротовірус. Це таке захворювання, яке поширюється найбільше серед дітей, тобто якщо одна дитина має ротавірус, то з великою вірогідністю будуть мати й інші”, – розповіла головна інфекціоністка міста Надія Алексашенко.

У коментарі ТСН керівники табору запевнили, що оплатили лікування дітей і повернули кошти за ті дні, які відпочивальники не добули у таборі.

“Ми вирішили закрити, щоб не страждали діти – здоров’я понад усе. Все повертається – тобто скільки не добули діти, стільки і вертаємо. Тобто все нормально – гроші повертаються”, – каже менеджер дитячого табору Олександр Невідомий.

Ротавірусна інфекція (ротавірусний ентерит) — хвороба вірусного походження, що є найчастішою причиною тяжкої діареї, нерідко смертельної, особливо у немовлят і маленьких дітей. Джерелом ротавірусу є людина. Інфікування відбувається найчастіше фекально-оральним шляхом як безпосередньо, так і під час контакту з поверхнями і предметами, що могли бути забруднені: іграшками, підлогою, меблями, одягом тощо, а також під час їжі. Найбільше частинок вірусу міститься у фекаліях інфікованих осіб у період з двох днів до початку діареї та до десяти днів після зникнення симптомів захворювання. Також вірус передається аерогенним шляхом, унаслідок тісного контакту з інфікованою людиною. Після зараження вірусом інкубаційний період триває близько двох днів. Симптоми часто починаються із блювання. Потім настає часта діарея, що триває протягом чотирьох-восьми днів. Також характерна субфебрильна температура. Відсоток симптоматичного поширення інфекції є найбільшим у дітей віком до двох років і поступово зменшується до 45-річного віку. Найважчі симптоми зазвичай виникають у дітей від шести місяців до двох років, літніх людей і осіб із послабленим імунітетом.