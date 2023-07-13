Суд заборонив проводити реконструкцію та інші будівельні роботи на вулиці Шпитальній, 26 у Тернополі

Тернопільський міськрайонний суд задовольнив клопотання прокурорів про накладення арешту на дану земельну ділянку.

Йдеться про скандальне будівництво об’єкту, розташованого за адресою: вулиця Шпитальна, 26 у Тернополі. Зі скаргами про те, що руйнується приватний будинок на вулиці Шпитальна, 24, звернулася до тимчасового виконувача обов’язків начальника ГУНП в Тернопільській області Сергія Зюбаненка тернополянка Богдана Млинко.

Жінка приходила до очільника поліції на особистий прийом та попросила перевірити законність будівництва, яке ведеться на сусідній земельній ділянці. Аби особисто розібратися в ситуації, полковник поліції виїжджав за вказаною адресою.

Сергій Зюбаненко доручив відповідним службам провести детальне розслідування кримінальних проваджень, відкритих раніше відповідно до двох статей Кримінального кодексу України: ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

12 липня Тернопільський міськрайонний суд постановив на час проведення досудового розслідування накласти арешт на земельну ділянку шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, в тому числі заборони проведення реконструкції та інших будівельних робіт.