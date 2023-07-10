Скандальне будівництво на Шпитальній зупинив особисто начальник поліції Сергій Зюбаненко

🏗 Будівництво на вул. Шпитальній – зупинили. Зробив це особисто новий начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко

💬 Пояснив, що сусіди скаржаться і пишуть заяви, тож наразі з’ясовують, чи не порушені норми будівництва на Шпитальній

Чому на об’єкт приїхали й представники військкомату і чим все закінчилося – дивіться

Новий начальник поліції зупинив скандальне будівництво на вул. Шпитальній у Тернополі 🏗 Будівництво на вул. Шпитальній – зупинили. Зробив це особисто новий начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко💬 Пояснив, що сусіди скаржаться і пишуть заяви, тож наразі з’ясовують, чи не порушені норми будівництва на ШпитальнійЧому на об'єкт приїхали й представники військкомату і чим все закінчилося – дивіться 👇 Опубліковано Т1 новини Понеділок, 10 липня 2023 р.

Нагадаємо, у Тернополі під час війни замість індивідуальних будинків зводять багатоповерхівки, а Сергій Надал виправдовує відсутність реакції на беззаконня постановою Кабінету міністрів.

Компанія «Проф-Тер-Буд» Сергія Щеглецького, завершуючи будівництво п’ятиповерхівки за адресою Шпитальна 20, 22, починає зведення ще однієї будівлі за адресою Шпитальна 26. Дана територія відноситься до категорії Ж-1 – зони садибної забудови.

На будівництвах не була дотримана дистанція між будівельним об’єктом та прилеглими будинками. Вона за технічно-будівельними нормами повинна сягати 15-20 метрів – відповідно до висоти будинку.

Зведення обох будівель супроводжується численними порушеннями техніки безпеки, ДБН щодо побутових і містобудівних розривів, санітарних та протипожежних норм, розривів між індивідуальним житловим будинком і будівельною технікою, вимог до інсоляції. Жодної зазначеної в МУО норми на цьому об’єкті дотримано не було.

Більше того, приватний будинок на вулиці Шпитальній, 24 почав руйнуватися через будівельні роботи за адресою Шпитальна 26. Богдана Млинко розповіла про тріщини, які, за її словами, з’явилися після того, як на цій земельній ділянці розпочали будівельні роботи. Чоловік Богдани Михайло Фриз говорить, що після того, як вирили котлован, почав руйнуватися і гараж, який знаходиться на присадибній земельній ділянці.

За зверненням людей, свого часу була створена комісія під керівництвом голови архбудконтролю пана Горішного, який повідомив людям, що протягом воєнного стану ніяких перевірок проводитися не може. На чисельні звернення жодне правоохоронне відомство не реагувало.