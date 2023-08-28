Тернопільський апеляційний суд скасував арешт на земельну ділянку по вулиці Шпитальній, чим дозволив продовжити будівництво. У липні цього року роботи призупинили рішенням Тернопільського міськрайонного суду на час проведення досудового розслідування.

Тернопільський апеляційний суд задовільнив апеляцію забудовника і тепер будівництво на Шпитальній в Тернополі, на яке скаржилися мешканці сусідніх будинків, можуть знову відновити.

Будівельні роботи на Шпитальній, 26 не проводили з липня, після того, як міськрайонний суд наклав арешт на ділянку. Перед цим новий начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко зупинив скандальне незаконне будівництво на вул. Шпитальній.

“Колегія суддів постановила, апеляційну скаргу Щеглецького – задовольнити, ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 11.08.2023 про арешт майна – скасувати. Ухвала є остаточною і оскарження в касаційному порядку не підлягає, повний текст ухвали буде проголошений 23 серпня 2023 року. Засідання оголошується закритим”, — заявила суддя Ірина Тиха.

Суспільне Тернопіль повідомляє, що на засідання прийшли мешканці приватного будинку на вулиці Шпитальній 24. Богдана Млинко розповіла, що їхній будинок руйнується через будівництво, але від коментарів щодо ганебного рішення суду на камеру відмовилася.

Керівник будівельної компанії, яка проводить роботи на Шпитальній, Сергій Щеглецький теж відмовився від коментарів. Протеу коментарі Суспільному він повідомив, що всіх будівельних норм дотримуються.

Прокурорка Тернопільської окружної прокуратури Наталія Ковальчук каже, триває розслідування щодо зловживання посадовими особами Тернопільської міськради під час надання дозвільних документів на будівництво.

“Тернопільською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зловживання посадовими особами Тернопільської міської ради, під час надання дозвільних документів на будівництво по вулиці Шпитальній. В ході досудового розслідування прокурором скеровано клопотання про накладення арешту на земельну ділянку, яка знаходиться у місті Тернополі по вулиці Шпитальна, 26. За результатами розгляду даного клопотання, судом було накладено на вищезгадану ділянку арешт. Надалі, особа в користуванні якої перебуває дана земельна ділянка, на підставі договору про суперфіцію подала апеляційну скаргу до Тернопільського апеляційного суду, з приводу скасування арешту на дану земельну ділянку. За результатами розгляду Тернопільського апеляційного суду ухвала Тернопільського міськрайонного суду про накладення арешту було скасовано. І відмовлено у накладені арешту на дану земельну ділянку. Досудове розслідування у вказаному провадженні триває”, — говорить прокурор Тернопільської окружної прокуратури Наталія Ковальчук.

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