Олександр Тарасович Степанкевич (позивний «Степ») загинув 3 березня 2023 року в с. Ольгівське Пологівського району Запорізької області. На той час йому було 51 рік. Вдома у Тернополі в нього залишилися дружина Ольга та троє дітей: два сини та донька. Вже й онуки є. Він в січні, на Різдво, приїжджав додому, то якраз побачив онучку. Їй тоді півроку було, – ділиться спогадами з «Поглядом» дружина захисника.

На другий день, після повномасштабного вторгнення, Сашко пішов у військкомат. Коли вернувся додому, то сказав, що буде в тернопільській теробороні, в якій він пробув до середини весни. А в квітні, десь посеред Страсного тижня, їх завезли на Запорізький напрямок, де він і залишався. Про його військове життя ми знали дуже мало, він нас оберігав – взагалі нічого не розказував. Я не раз, як по телефону розмовляла, то чула вибухи, стрілянину. Він все казав, щоб я не хвилювалась, бо це хлопці на полігоні тренуються. Не раз питаю, як день пройшов, а він каже: «Окопи копали, щось підготовлюємося, обід якийсь варили». Він скривав від нас інформацію, ні разу не сказав в яких умовах проживав.

Свій останній прихисток Олександр Степанкевич знайшов на військовому кладовищі Пантеон Героїв Тернополя.

Тут він серед д своїх. То його місце – він заслужив тут бути. Він тут має бути і більше ніде. Тут побратими його лежать. Він коли приїжджав у відпустку, то дня не було, щоб з кимось не спілкувався. Каже, що це все побратими – друга сім’я. Є декілька фотографій звідти, бо він не дуже любив, то викладати і показувати в соцмережах. То син замітив, що чоловік там дуже щасливий. Він, так як би найшов себе серед тих хлопців. Вже по смерті хлопці приїжджали, тут на цвинтарі зустрічались на могилі і всі дуже гарно про нього висловлювались. Казали, що дуже раді, що життя їх звело з таким чоловіком, як Саша. Всі були в захваті, що він розумів їх, підтримував багато в чому, – розповідає дружина Ольга.

Нагадаємо, у Тернополі облаштовують військове кладовище «Пантеон Героїв Тернополя», метою якого є гідне вшанування загиблих воїнів, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та віддання їм належних військових почестей.

Це не просто кладовище, а урочисте місце вшанування, комплекс поховань. Пантеон витриманий в єдиному стилі, з алеями, з уніфікованим виглядом поховань. Це міжнародна традиція, адже через століття можна буде прийти і бачити, хто тут похований. Буде видно, що був гурт людей з певною ідеєю, за яку вони загинули. І навіть після того, як поховали захисників має бути видно, що ця ідея була спільна для всіх.