Чому у тернопільських магазинах відмовляються приймати банкноти 1, 2, 5 і 10 гривень: пояснення НБУ

До Держпродспоживслужби у Тернопільській області дедалі частіше надходять звернення від громадян через відмову приймати банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень у магазинах, громадському транспорті та сервісних закладах.

Як пояснюють у відомстві з посиланням на Національний банк України, з 2 березня 2026 року банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років перестали бути законним платіжним засобом.

Важливо розуміти, що під «зразком» мається на увазі саме дизайн банкноти, затверджений у 2003–2007 роках, а не рік випуску, який вказаний на зворотному боці. Тому всі такі банкноти — незалежно від року друку — більше не використовуються для розрахунків.

У зв’язку з цим відмова підприємців або продавців приймати ці купюри не вважається порушенням Закон України «Про захист прав споживачів».

Наразі банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень повністю вилучені з обігу. Їх замінили відповідні обігові монети.

Водночас громадяни можуть обміняти такі банкноти без обмежень і без комісії у банках. Детальнішу інформацію про банкноти, що перебувають в обігу, а також умови обміну можна знайти на офіційному сайті Національного банку України.