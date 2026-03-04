Схаменіться: Гетманцев закликав АЗС утриматися від необґрунтованого підвищення цін

Голова Комітету Ради з питань фінансів Данило Гетманцев закликав операторів АЗС не використовувати панічні настрої для отримання надприбутків від продажів пального та попередив про можливе звернення до Антимонопольного комітету. Про це Гетманцев написав у своєму Telegram-каналі.

Подробиці

Данило Гетманцев звернувся до представників паливного ринку, зазначивши, що розуміє природу бізнесу та його головну мету — отримання прибутку. Проте він наголосив, що в умовах війни та значної залежності країни від генераторів, такий потужний бізнес має виконувати певну соціальну функцію. Ця функція, за словами голови комітету, не дозволяє використовувати панічні настрої населення задля збагачення.

Таким чином депутат відреагував на стрімке зростанння пального на українських АЗС. Зокрема, 4 березня крупні мережі АЗС, включаючи OKKO, Ukrnafta та UPG знову підвищили ціни на пальне. Вартість А-95 на OKKO сягнула 70,99 грн/л, дизпального — 70,99 грн/л, автогазу — 41,99 грн/л.

Гетманцев підкреслив, що поточне зростання цін має дуже обмежений причинно-наслідковий звʼязок із подіями в Ірані, оскільки на заправках продаються нафтопродукти, куплені задовго до початку конфлікту на Близькому Сході.

Гетманцев закликав підприємців «схаменутися» та додав, що не хотів би звертатися з цього приводу до Антимонопольного комітету України.

В наступному дописі депутат додав, що цінові стрибки на цьому тижні — це більше спекуляції і бажання заробити, ніж реальна проблема із удорожчанням на світовому ринку або скороченням поставок.

Реакція комітету ВР з питань енергетики

В комітеті Верховної ради з питань енергетики та ЖКП також відреагував на подорожчання пального, запевнивши, що попри підвищення роздрібних цін дефіциту пального в Україні наразі немає.

В комітеті зазначили, що серед основних причин зростання цін — коливання світових цін на нафту, геополітичні ризики та валютний фактор.

«Україна значною мірою імпортує нафтопродукти, тому зовнішні ринки швидко впливають на внутрішні ціни», — зазначається у дописі комітету на сторінці у FaceBook.