Тернопільщина в скорботі: відійшла у вічність зв’язкова УПА Галина Кравчук

На 92-му році життя перестало битися серце останньої зв’язкової УПА на псевдо «Галинка» — Галини Микитівни Кравчук, повідомляють в Лановецькій міській раді.

Народилася борчиня 23 березня 1933 року в селі Гніздичне Збаразького району на Тернопільщині. У 12-річному віці вона стала зв’язковою підпілля, отримавши псевдо «Галинка». Виконувала відповідальні доручення і переносила у заплетеній косі таємні повідомлення.

У 1945 році була заарештована радянською владою. У березні 1949 року її разом із матір’ю та молодшою сестричкою Оленкою виселили на Далекий Схід. Лише у 1965 році вона змогла повернутися в Україну.

Галина Кравчук активно долучалася до громадського життя: брала участь у створенні Лановецької районної організації Народного руху України. Під час Революції гідності та з початком російсько-української війни продовжувала боротьбу вже на волонтерському фронті — допомагала українським захисникам і підтримувала тих, хто цього потребував.

Галина Микитівна говорила: «Моєю єдиною мрією є вільна Україна та люди, які будуть патріотами своєї країни. Цивілізація веде туди, куди веде її дорога хресна, бо розум — категорія земна, а мудрість — категорія небесна».

Світла пам’ять про зв’язкову УПА назавжди вписана в українській історії.

Щирі співчуття рідним, близьким Галини Кравчук!

Поховання відбудеться завтра, 5 березня, о 10:00 год.