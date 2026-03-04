77% об’єктів Тернопільщини потребують адаптації для осіб з інвалідністю

Тернопільська область впевнено утримує п’яту позицію серед регіонів України у загальнонаціональному рейтингу з виконання заходів із безбар’єрності. Про підсумки роботи та подальші кроки йшлося під час засідання Ради безбар’єрності при Тернопільська обласна військова адміністрація під головуванням начальника ОВА Тарас Пастух.

«Безбар’єрність має бути забезпечена в усіх територіальних громадах без винятку. Війна змусила докорінно змінити підходи, тому сьогодні важливо налагодити прямий та ефективний зв’язок із головами громад для реалізації змін», – наголосив Тарас Пастух.

Більшість об’єктів залишаються бар’єрними

Окрему увагу учасники засідання приділили результатам моніторингу доступності об’єктів фізичного оточення та послуг для осіб з інвалідністю. У 2025 році в області обстежили 1862 об’єкти. З них:

143 (7,7%) – повністю безбар’єрні;

277 (14,9%) – частково безбар’єрні;

1442 (77,4%) – бар’єрні.

Таким чином, попри високі позиції в загальноукраїнському рейтингу, більшість об’єктів інфраструктури потребують модернізації та адаптації відповідно до сучасних стандартів доступності.

План дій до 2026 року

3 липня 2025 року розпорядженням начальника ОВА затверджено обласний план заходів на 2025–2026 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору до 2030 року. Документ передбачає формування безперешкодного середовища через фізичну, інформаційну, цифрову, суспільну, освітню та економічну доступність.

Ключові напрями роботи

Фізична безбар’єрність — облаштування адміністративних будівель, закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту; моніторинг стану вулиць і зупинок; модернізація транспорту; закупівля шкільних автобусів для дітей з інвалідністю.

Інформаційна доступність — субтитрування й переклад офіційних повідомлень жестовою мовою, встановлення табличок зі шрифтом Брайля, навчання медичних працівників комунікації з людьми з порушеннями слуху.

Цифрова безбар’єрність — розвиток хабів цифрової освіти у бібліотеках і школах, забезпечення закладів комп’ютерною технікою, безоплатний Wi-Fi у ЦНАПах, підвищення цифрової грамотності працівників соціальної сфери.

Суспільна та громадянська інтеграція — створення ветеранських просторів, організація психологічної підтримки та арт-терапії, активне залучення осіб з інвалідністю і ветеранів до культурного життя громад.

Освітня доступність — розвиток мережі інклюзивно-ресурсних центрів, створення умов у закладах профтехосвіти, організація дозвілля для дітей з особливими освітніми потребами.

Економічна безбар’єрність — розширення можливостей працевлаштування та підтримка ініціатив, спрямованих на соціальну інтеграцію.

Показники в громадах

Станом на 2025 рік 51 територіальна громада області затвердила місцеві програми з безбар’єрності, 30 — створили відповідні ради, 23 — визначили відповідальних осіб, а 34 — уже мають безбар’єрні маршрути в межах державної ініціативи.

У регіоні наголошують: системна робота триває, адже безбар’єрність — це не лише про інфраструктуру, а передусім про рівні можливості для кожного жителя області.