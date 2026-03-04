1,5 млрд грн на соціальні гарантії: підсумки сплати ЄСВ на Тернопільщині

Соціальна стабільність регіону починається з відповідального наповнення бюджету. Саме єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування формує фінансову основу пенсійної системи та інших важливих соціальних виплат. Від його своєчасної сплати залежать пенсії, допомога з безробіття, а також підтримка громадян у разі нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань.

За перші два місяці цього року платники Тернопільщини перерахували до бюджету 1,5 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Показник доходів вдалося виконати на 118%, що забезпечило ще 230,1 млн грн додаткових надходжень. Також це більше січня-лютого 2025 року на 121 млн грн (+8,8%).

Нагадаємо, що є категорії громадян, які звільнені від сплати єдиного внеску. Це зареєстровані на тимчасово окупованих територіях підприємці, наймані працівники (за яких платить роботодавець), пенсіонери, люди з інвалідністю, мобілізовані (на час служби) та ФОП на загальній системі без доходу.